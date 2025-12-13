Moaña dotará la EEI O Con de un «Bica e arrinca» con dos plazas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solo se podrá estacionar cinco minutos a la hora de entrada en clase

Entrada principal al centro educativo en O Real. | G.N.

Fran G. Sas

Moaña

El Concello de Moaña trabaja para habilitar un nuevo sistema de estacionamiento rápido del tipo «Bica e arrinca» en la entrada de uno de los centros educativos de la villa. En este caso la propuesta es en la Escola Infantil de O Con, en donde dan clase niños de entre 3 y 5 años. La intención es reservar dos plazas de estacionamiento de la calle de la entrada principal, Navas de Tolosa, para que las familias dejen a sus pequeños en el centro. Ambas plazas tendrán un uso normal todo el día a excepción del periodo entre las 9.00 y las 9.30 horas de la mañana, entre septiembre y junio, cuando solo se podrán utilizar por cinco minutos para dejar a los escolares.

La propuesta ya fue transmitida a la comunidad educativa por la concejalía de Mobilidade, que dirige Dolores Chapela. Se trata de una medida para incrementar la seguridad de los niños y facilitar el estacionamiento de las familias en una calle ubicada en pleno barrio urbano de O Real, en el que encontrar aparcamiento es muy complicado.

Por otro lado, el Concello espera el visto bueno del consello escolar del CEIP Quintela para la propuesta de otro «Bica e arrinca» en la PO-313. Se trata de un requisito necesario para que la Xunta pueda adoptar medidas de mejora de la movilidad en su carretera.

TEMAS

