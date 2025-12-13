Moaña dotará la EEI O Con de un «Bica e arrinca» con dos plazas
Solo se podrá estacionar cinco minutos a la hora de entrada en clase
El Concello de Moaña trabaja para habilitar un nuevo sistema de estacionamiento rápido del tipo «Bica e arrinca» en la entrada de uno de los centros educativos de la villa. En este caso la propuesta es en la Escola Infantil de O Con, en donde dan clase niños de entre 3 y 5 años. La intención es reservar dos plazas de estacionamiento de la calle de la entrada principal, Navas de Tolosa, para que las familias dejen a sus pequeños en el centro. Ambas plazas tendrán un uso normal todo el día a excepción del periodo entre las 9.00 y las 9.30 horas de la mañana, entre septiembre y junio, cuando solo se podrán utilizar por cinco minutos para dejar a los escolares.
La propuesta ya fue transmitida a la comunidad educativa por la concejalía de Mobilidade, que dirige Dolores Chapela. Se trata de una medida para incrementar la seguridad de los niños y facilitar el estacionamiento de las familias en una calle ubicada en pleno barrio urbano de O Real, en el que encontrar aparcamiento es muy complicado.
Por otro lado, el Concello espera el visto bueno del consello escolar del CEIP Quintela para la propuesta de otro «Bica e arrinca» en la PO-313. Se trata de un requisito necesario para que la Xunta pueda adoptar medidas de mejora de la movilidad en su carretera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros