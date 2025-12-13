O Rompeolas
La M-30 de Moaña
El Concello de Moaña tiene su particular M-30, al igual que el Congreso de los Diputados. Cuando la entrada principal está bloqueada, como este jueves por la grúa para las obras de arreglo del tejado, vecinos y trabajadores se ven en la obligación de rodear todo el consistorio para poder entrar.
Los problemas de aparcamiento en Cangas, la "Cara B" de las luces de Vigo
El éxito de las luces de Vigo contribuye a llenar los hoteles de O Morrazo. Pero la «Cara B» es que aparcar en el centro de Cangas y de Moaña se vuelve todavía más difícil por los coches de los visitantes que estacionan en el centro urbano para tomar un barco al otro lado de la ría. Los días de mercadillo estacionar es directamente un sueño.
Los "barrios Las Vegas"
La decoración exterior en distintos barrios de la comarca no deja de sorprender. Algunas zonas parecen Las Vegas con tanta luz.
