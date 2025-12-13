El IES As Barxas, premiado por un corto sobre Palestina
Reciben el tercer premio en el XV Certame de Curtas da Asociación Socio-Pedagóxica Galega
REDACCIÓN
El IES As Barxas acaba de lograr un meritorio tercer premio en el XV Certame de Curtas da Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), un reconocimiento que desde el centro valoran porque destaca el «talento, compromiso creativo y sensibilidad social de nuestro alumnado». La obra ganadora se titula «Palestina» y nació inspirada en un poema de Miguel Anxo Alonso Diz.
El corto del instituto moañés aborda el mensaje de que «las bombas no tienen memoria». Las jóvenes creadoras buscaron convertir la palabra poética en imagen para «recordar que los conflictos bélicos siguen presentes y que la realidad de Gaza continúa interpelándonos como sociedad».
El acto de entrega se celebró el jueves en el local de la AC Alexandre Bóveda de A Coruña. Participaron centros educativos de toda Galicia y se puso en valor la «creatividad juvenil como herramienta de reflexión crítica y construcción cultural».
El IES As Barxas muestra su «profunda gratitud» con la Asociación Galega de Escritores y la AS-PG y felicita al alumnado participante en el cortometraje «por el excelente trabajo realizado» que supone un estímulo «para continuar impulsando proyectos del Club Audiovisual das Barxas», muy activo.
