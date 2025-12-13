Un herido leve en un nuevo accidente en la autovía

La Autovía do Morrazo dejó ayer un nuevo accidente. Ocurrió a la altura del kilómetro 8 cerca de las 17.00 horas. Un coche sufrió una salida de vía por razones que se desconocen. Tenía dos ocupantes y, aunque salieron por su propio pie y estaban conscientes, al menos una de las personas requirió atención médica. Acudió una ambulancia del 061 y la Guardia Civil de Tráfico.