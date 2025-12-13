Festival «Xa chega o Nadal», de la Coral Polifónica de Bueu

La Coral Polifónica de Bueu organiza hoy el XIV Festival Xa Chega o Nadal, que se celebrará en el auditorio del Centro Social do Mar a partir de las 19.00 horas. El certamen contará con la presencia de la Coral Parroquial San Juan de Meaño, en la que será su primera actuación en Bueu, y la Coral Vagalume de Santa María de Oia, que ya estuvo en el municipio hace dos años. El cartel se completará con la actuación de la propia Coral Polifónica de Bueu.

La agrupación musical aprovecha para desear al conjunto de la población de Bueu y a los colectivos unas felices fiestas y año 2026 lleno de prosperidad. También agradece la colaboración de la Diputación de Pontevedra, a través del programa Culturea; Concellería de Cultura de Bueu, Comunidade de Montes Veciñais San Martiño; y de los supermercados Gadis y Eroski en la organización del festival.