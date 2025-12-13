Diez espectáculos en 20 días en el cartel navideño del Auditorio Pazos Varela

La lectura dramatizada de "Tartufo" a cargo de Xiria y Teatro de Ningures, en homenaje a Henrique Harguindey en el aniversario de su fallecimiento abrirá –el viernes 19 a las 7 de la tarde– la programación cultural de Navidad en el Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela, por donde pasarán 10 espectáculos en 20 días. A continuación será el tradicional concierto del Conservatorio Profesional e Escola de Música Municipal de Cangas, en ambos casos con entrada gratis. El cartel navideño en el Auditorio se cerrará el 8 de enero con la representación de "El Cascanueces" a cargo del Ballet Clásico Internacional, con entradas desde 22 euros. Las localidades ya se pueden reservar en venta anticipada a través de ataquilla.com, o el mismo día de la función desde dos horas antes del inicio.

La Orquesta Clásica de Vigo estará el día 29. | | FDV

Entre ambas fechas habrá espectáculos en cantidad, variedad y calidad, como resaltaron ayer los representantes municipales y de colectivos participantes. El sábado 20 actuará la Coral Casablanca en un concierto benéfico (20.30 horas) a favor del Comedor Social, con entradas a 10 euros. El martes 23 se celebrará la 9ª edición del Galicia Magic Fest, un festival de ilusionismo para toda la familia con entradas a 15 euros. El viernes 26 subirá al escenario Teatro del Norte para presentar "Viaje al profundo Norte", para público adulto y entradas a 8 euros. Y el sábado 27 será turno de la música tradicional con Mediarea, que presentará su disco "Virando para avante", para todos los públicos y entradas a 10 euros.

«Viaje al profundo Norte», teatro el día 26.

Otro día marcado en el calendario es el lunes día 29, con el concierto de Nadal de la Orquesta Clásica de Vigo, de 90 minutos de duración y entradas por 10 euros. Y el año 2026 se estrenará en el Auditorio de Cangas el viernes 2 de enero con el musical infantil "El mundo al revés" y entradas desde 15 euros. El Coro Gospel Vida ofrecerá un concierto a favor de la Protectora de Animais do Morrazo (6 euros la entrada) el sábado día 3, y la danza de "El Cascanueces" bajará el telón, el jueves 8. Para la edila de Cultura, Aurora Prieto, la de ayer en el Auditorio Pazos Varela fue su última presentación en el cargo, que abandonará el 31 de diciembre, aunque mantendrá el acta de concejala en la Corporación Municipal.