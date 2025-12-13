La demanda cae en el Campamento de Nadal, con 15 plazas vacantes

El Campamento de Nadal de Moaña comienza el 22 de diciembre y se prolonga hasta el 2 de enero como medida de ocio para los niños y de conciliación familiar y laboral para los padres durante las vacaciones escolares navideñas.

El plazo de inscripción acabó ayer y quedaron libres al menos 15 plazas de las 50 ofertadas por el Concello. Se trata de una importante caída con respecto al año pasado, cuando se solicitó plaza para 51 pequeños. El concejal de Mocidade, Kevin González, entiende que influye el hecho de que los grandes festivos de Navidad caigan este año en mitad de semana, lo que favorece que muchas familias tengan vacaciones en sus trabajos. El campamento será en la Casa da Mocidade a cargo del colectivo Vagalume.