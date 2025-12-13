El reasfaltado del entorno de los astilleros obliga a cortar el centro de Moaña la mañana del lunes

La céntrica avenida Concepción Arenal de Moaña estará cortada al tráfico rodado entre las 9.00 y las 13.00 horas de este lunes 15 de diciembre. El tramo afectado será desde el cruce de Travesía de Paz hasta al rotonda de Salitre, al final de la calle. Solo se pertmirá el paso hasta la Casa do Mar de los vehículos con personas de movilidad reducida así como de las personas con urgencias sanitarias.

La razón del corte es que se va a fresar y reasfaltar la calle para adaptar los pasos de peatones en el entorno de las carpinterías de ribeira de A Seara, cuya rehabilitación integral concluyó en las últimas semanas. Desde el Concello explican que el transporte escolar funcionará con normalidad por el recorrido habitual y la línea de autobuses regular hará el recorrido con las paradas habituales por la calle Ramón Cabanillas.