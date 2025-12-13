Concello y dueños negocian hoy sobre el cementerio de Darbo

Los propietarios de nichos en el cementerio privado de Darbo están citados hoy, a las 12.00 del mediodía en el salón de plenos de Cangas, para valorar con los responsables del Concello la posibilidad de «municipalizarlo», un plan que abandera un grupo de vecinos y que comparten desde el Ejecutivo cangués, aunque pone una condición irrenunciable: «que todos acepten a proposta, porque non vamos a admitir que se sumen uns e outros non, beneficiándose igual da situación», avisa el edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que presidirá la reunión, y anima a asistir a todos los implicados para intentar «resolver dunha vez por todas» el asunto. El gobierno local plantea a los dueños de nichos que cedan su propiedad a cambio de una concesión a largo plazo (99 años), una condición que convence a unos y desaprueban otros.