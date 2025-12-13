La CIG organiza marchas fúnebres en colegios de la comarca
REDACCIÓN
El sindicato CIG-Ensino convoca dos nuevas jornadas de huelga en los centros educativos públicos para este martes 16 y miércoles 17. En O Morrazo el martes se organizarán «marchas fúnebres» entre centros educativos portando velas y crespones negros . La reclamación incluye reducción de ratios en las aulas, aumento de profesorado especialista en la atención a la diversidad y la recuperación del horario lectivo de los docentes que permita hacer coordinaciones y aumente el número de profesores en las aulas.
Para las protestas en O Morrazo se invitó a asistir a las Anpas. La marcha en Bueu saldrá a las 10.00 horas del IES Illa de Ons. La de Cangas partirá del IES Monte Carrasco y la de Moaña del IES A Paralaia, a la misma hora.
