Cangas cierra hoy al tráfico el centro urbano por una prueba deportiva

La disputa del Campionato Xunta de Galicia de Remudas Mixtas, una prueba de orientación urbana, obliga a cerrar hoy al tráfico rodado el centro urbano de Cangas, en el tramo comprendido entre el cruce de la Avenida de Marín y la estación intermodal de autobuses y barcos. Las restricciones de paso a los vehículos se prolongarán de 10.00 a 14.00 horas, y los conductores deberán tomar desvíos alternativos.

La Policía Local habilitó ayer el vallado para la competición, cuyo centro operativo estará situado en los jardines de Félix Soage. Se trata de una carrera de orientación deportiva donde los participantes (equipos formados por hombres y mujeres) deberán encontrar una serie de puntos de control (balizas) repartidas en un área urbana con un mapa facilitado por la organización.