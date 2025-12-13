Cangas aprovechará la limpieza de cauces para detectar vertidos ilegales a los ríos

La empresa contratada por el Concello de Cangas para limpiar los tramos urbanos de los ríos Bouzós, Canliña y Pontillón ha rematado practicamente los trabajos –solo queda la retirada de lodos–, y las márgenes fluviales son ahora accesibles. Una condición que aprovecharán los responsables municipales para poner en marcha un «plan de inspección» de conexiones ilegales de la red de saneamiento que provocan contaminación por fecales, así como cierres que no guardan el retranqueo.

La UTE finalizó la reparación y sustitución de un tramo del alcantarillado junto al Bouzós. | G.Núñez

«Ata agora era moi complicada esa vixilancia porque as marxes estaban intransitables», explica el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias. El desbroce de la maleza y la retirada de troncos, ramas y lodos que bloqueaban los cursos fluviales, autorizada por Augas de Galicia, facilita ahora esa tarea, y el Concello augura que se podrán detectar ilegalidades hasta ahora ocultas. El edil alude a conexiones al margen de la red de saneamiento, pero también a cierres de fincas que fueron realizados sin licencia del Concello ni de Augas de Galicia y que no respetan la franja de policía a cada lado del cauce fluvial, donde la administración regula el uso del suelo para proteger el dominio público hidráulico. Antiguamente eran los propietarios de esas fincas los que limpiaban el cauce y este problema se evitaba, pero ahora debe de acometerlo el Concello, previa autorización de la Xunta.

La limpieza de cauces coincide con la reparación y sustitución de un tramo de tubería de saneamiento junto al río Bouzós que ha estado vertiendo residuos fecales al río desde hace al menos varios meses. Los trabajos fueron realizados por la concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, UTE Gestión Cangas, que pudo acceder con operarios y maquinaria por una finca colindante tras varias semanas de discrepancias con los propietarios. Antón Iglesias confía en que el problema quede resuelto, aunque no descarta que haya vertidos en otros puntos que se van a inspeccionar.