La asociación de vecinos Santo Domingo vota a su directiva

La Asociación de Veciños Santo Domingo-A Pedreira celebra esta tarde, desde las 18.00 horas, una asamblea para votar la continuidad o renovación de su junta directiva. Están citados los residentes en A Pedreira (Santo Domingo, A Rúa, A Graña, Gondarán y Fontaíña), Rodeira (Camiño Vello, Camiño da Garita y Rúa do Canaval) y Avenida de Castroviejo (Costa do Cuco, Camiño do Meiral y avenida de Cornilló). Pueden participar socios o no socios, provistos de DNI o certificado de empadronamiento, y se aceptará un voto por vivienda.