Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

La asociación de vecinos Santo Domingo vota a su directiva

La asamblea de celebra hoy, desde la 6 de la tarde, en el Ceip A Rúa

REDACCIÓN

Cangas

La Asociación de Veciños Santo Domingo-A Pedreira celebra esta tarde, desde las 18.00 horas, una asamblea para votar la continuidad o renovación de su junta directiva. Están citados los residentes en A Pedreira (Santo Domingo, A Rúa, A Graña, Gondarán y Fontaíña), Rodeira (Camiño Vello, Camiño da Garita y Rúa do Canaval) y Avenida de Castroviejo (Costa do Cuco, Camiño do Meiral y avenida de Cornilló). Pueden participar socios o no socios, provistos de DNI o certificado de empadronamiento, y se aceptará un voto por vivienda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents