La asociación de vecinos Santo Domingo vota a su directiva
La asamblea de celebra hoy, desde la 6 de la tarde, en el Ceip A Rúa
REDACCIÓN
Cangas
La Asociación de Veciños Santo Domingo-A Pedreira celebra esta tarde, desde las 18.00 horas, una asamblea para votar la continuidad o renovación de su junta directiva. Están citados los residentes en A Pedreira (Santo Domingo, A Rúa, A Graña, Gondarán y Fontaíña), Rodeira (Camiño Vello, Camiño da Garita y Rúa do Canaval) y Avenida de Castroviejo (Costa do Cuco, Camiño do Meiral y avenida de Cornilló). Pueden participar socios o no socios, provistos de DNI o certificado de empadronamiento, y se aceptará un voto por vivienda.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- Identifican al presunto autor de un robo en un comercio de Cangas, que se llevó material por valor de 1.500 euros