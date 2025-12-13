«Afouteza», un nuevo himno para el Celta desde O Morrazo

«Da terra do mar, do vento e da ría/ Galiza enteira síguete con alegría/ voltamos camiñar con coraxe, sen temor/ o celeste brilla como o mar e como o sol». Así empieza «Afouteza», la nueva canción que acaba de publicar la banda morracense Quinkillada y que aspira a convertirse en un himno y un cántico en las gradas de Balaídos. Una canción divertida, bailable y que surge del sentimiento «fondamente celtista» de todos los integrantes del grupo. Una nueva aportación de la inagotable cantera de la que disfruta el Celta, en todos los frentes, en la comarca de O Morrazo. Como no podía ser menos, el diseño gráfico de la portada de la canción tiene como protagonista al futbolista más importante de la historia del club y el que más veces ha vestido la elástica celeste: el moañés Iago Aspas Juncal.

Una elección visual que también guarda relación con el origen de esta canción. Varios de los integrantes de Quinkillada fueron invitados a tocar en el aniversario de bodas del capitán del Celta y durante esa celebración se habló mucho de la necesidad de contar con canciones divertidas y bailables para acompañar a la afición durante los partidos. Así nació «Afouteza», un título que alude a ese sentimiento que ya está asociado para siempre al Celta. Una palabra que la Real Academia Galega define como «disposición do espírito que leva a actuar ou a acometer calquera empresa sen temor aos perigos ou dificultades». El estribillo de la canción dice: «Celta meu, nunca me deixes, Celta meu/ sempre te sigo, o corazón non ten fronteiras/ sempre latexa contigo».

Esta composición que Quinkillada brinda al Celta y a su afición es fiel a la identidad del grupo, que se caracteriza por sus canciones coreables, cantables y bailables. «Afouteza» se aleja del estilo épico e institucional que habitualmente caracterizan a los himnos oficiales y pone el acento en el sentimiento celtista para dar voz a todos los aficionados del club. «Eu de neno aprendín a quererte/ celeste que alumeas o camiño/ non sei se podo vivir sen ti./ Afouteza e corazón berraremos ata o fin», cantan en otra de las estrofas. Un «himno de afección» más que de club, una canción dirigida para quienes «senten o Celta como seu e ao que lle instan a dalo todo na súa letra».

Los integrantes de Quinkillada son Rubén Valverde (voz), Daniel Acuña (voz y guitarra), Víctor Gómez (guitarra), Yago Graña (bajo), Jesús Porto (acordeón y percusión), Daniel González (trombón) y Héctor Lorenzo (trompeta), todos celtistas, hijos de O Morrazo y de una pasión. «Fillos dunha paixón/ tanto tempo ao teu carón/ orgullo e tradición/ afouteza e corazón».

Una imagen promocional con los componentes de Quinkillada, que acaban de estrenar "Afouteza". / PlayPlan

La publicación de «Afouteza» llega apenas una semana antes de la edición del que será uno de los singles de adelanto del próximo trabajo discográfico de Quinkillada. Un tema que se titula «Derradeira canción», en el que Quinkillada cuenta con la colaboración de dos de las grande bandas gallegas de la actualidad: Grande Amore y Capital Voskov. Un adelanto con vistas a 2026, un año en el que aspiran a seguir llevando su música a todas partes y a ofrecer conciertos que sean una «celebración coa alma da festa galega ben presente». Nuevos horizontes para expandir su fiesta de guitarras, viento y diversión con un sonido en el que hay rock, cumbia, ska, ritmos bailables y espíritu de verbena.

La banda de O Morrazo forma parte del catálogo de artistas de la productora de Bueu PlayPlan, que es la promotora del Festival SonRías Baixas. Quinkillada tiene ya tres discos publicados, cientos de miles de reproducciones en las plataformas digitales y una trayectoria en la que han tocado en festivales como OurenSound, La Luz, Castañazo, Armadiña Rock y conciertos en salas como Capitol (Santiago) o Razzmatazz (Barcelona).