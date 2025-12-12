Xunta y Bueu firman el convenio para 21 pisos de protección, que deben estar listos en 2028

Este viernes amaneció lluvioso y frío. Menos en Bueu, donde lucía «o sol das oportunidades». Esta fue la metafórica expresión que eligió el alcalde, Félix Juncal, para dar la bienvenida a la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, con la que firmó la cesión de tres solares en As Lagoas que albergarán la primera promoción de vivienda pública del municipio. Serán 21 pisos y el horizonte temporal que manejan desde la Xunta de Galicia es que el edificio esté concluido a finales de 2027 o a más tardar a principios de 2028.

La fecha elegida para escenificar la entrega de las parcelas no es casual. Este mismo viernes se publicó en la plataforma Contratos de Galicia la licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra por un importe de 225.000 euros. Las contratistas interesadas dispondrán hasta el próximo 23 de enero para presentar sus ofertas. Y una vez adjudicado el contrato el plazo para entregar los proyectos será de cinco meses.

La disposición por parte del Concello de Bueu y de la Consellería de Vivenda para dar viabilidad a esta actuación en pleno centro urbano ha sido máxima. La corporación municipal culminó todo el proceso administrativo para la cesión de los tres solares –que en conjunto suman 1.000 metros cuadrados– en un pleno extraordinario celebrado a finales de noviembre. El asunto se incluyó en la primera sesión del Consello de la Xunta de este mes de diciembre para que este viernes se formalizase la cesión de las parcelas y arranque la licitación para la redacción de los proyectos. María Martínez Allegue avanzó que la inversión en esta promoción alcanzará los 4 millones de euros.

El plano de situación de los tres solares cedidos por el Concello de Bueu a la Xunta de Galicia para la construcción de una promoción de 21 viviendas públicas en As Lagoas. / Gonzalo Núñez

Esta promoción de vivienda pública que se desarrollará en As Lagoas forma parte de los planes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de alcanzar en 2028 la cifra de 4.000 nuevos pisos públicos, de los que alrededor de 3.000 ya están en fase de construcción. Martínez Allegue subraya que al menos el 40% de esas nuevas viviendas que salgan al mercado en régimen de alquiler y al menos el 25% de las que lo hagan en el de compra se destinarán a personas menores de 36 años, con el objetivo de «facilitar o acceso da mocidade á vivenda».

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, conversa este viernes con representantes municipales en el aparcamiento de Santán, donde se construirá la promoción de vivienda pública. / Gonzalo Núñez

El nuevo edificio que se construirá en Bueu contará con 21 pisos distribuidos en tres plantas (5 en la primera, 11 en la segunda y otros 5 en la tercera), pero de momento no se define si se pondrán en el mercado en modalidad de alquiler o compra. «Tamén é posible un sistema mixto, con vivendas de alugueiro e outras para a venda», precisa la conselleira.

La rúbrica del convenio de cesión de los solares municipales para la construcción de esta primera promoción de vivienda pública en Bueu puso de manifiesto la excelente relación entre la consellería y el Concello de Bueu, que se espera que tenga continuidad en otros proyectos de gran interés para el consistorio, como la humanización y reurbanización de la calle Pazos Fontenla. En todo caso, el alcalde aprovechó para recalcar la voluntad municipal para poner a disposición de la Xunta más suelo para la construcción de vivienda protegida. Una disponibilidad que es posible, asegura Juncal, gracias a contar con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).