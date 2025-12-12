El SonRías Baixas será del 30 de julio al 1 de agosto y el lunes desvela los primeros grupos

El Festival SonRías Baixas 2026 ya tiene fechas: será del jueves 30 de julio al sábado 1 de agosto. Para conocer el cartel habrá que esperar un poco más, pero no mucho. Este lunes la productora PlayPlan desvelará un primer avance de los artistas y grupos que pasarán el próximo año por los escenarios de As Lagoas. A modo de anticipo afirma que se mantedrá la filosofía que caracteriza al certamen: una programación «diversa e inclusiva» para ofrecer «unha experiencia única nunha contorna excepcional».

A partir de mañana sábado se pondrá en marcha una preventa de las entradas durante un periodo de 48 horas, mientras que la venta general comenzará el miércoles 17 de diciembre. Las localidades se podrán adquirir a través de sonriasbaixas.info y enterticket.es.

El SonRías Baixas 2025 fue «memorable» y rompió todos los récords de asistencia. Algo que se refleja en las nominaciones a los Iberian Festival Awards, la gran gala de la industria festivalera en la Península Ibérica. Este año el SonRías Baixas está nominado en trece categorías y este año la ceremonia será el 14 de marzo en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada, en las Azores.