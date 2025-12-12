Hoy me siento más orgullosa que nunca de mi partido. Siento un profundo reconocimiento hacia las mujeres que lo integran y que han sabido expresar públicamente lo que tantas de nosotras sentimos. Desde Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Lara, secretaria de organización del PSdeG; Digna Rivas, alcaldesa de Redondela; hasta Carmela Silva. Todas ellas, junto con las militantes de base y tantas mujeres anónimas, nos representan con valentía y firmeza.

Cada vez que salen a la luz casos como los recientes, se me revuelven las tripas.

Siento una mezcla de repulsión por los hechos en sí y de tristeza por el daño que provocan a la lucha feminista. Estos comportamientos no pueden empañar el trabajo que, desde hace años, realiza el Partido Socialista en la defensa y ampliación de los derechos de las mujeres. Hace muy poco, sin ir más lejos, Carmela Silva defendía en el Senado la abolición de la prostitución. El PSOE lidera la transformación feminista de este país. No se puede ser socialista sin ser feminista.

Por eso, todos aquellos “hombres” que perpetúan roles de género, que acosan o que abusan de una posición de poder, no deberían tener cabida en nuestro partido. O se es feminista, o no se es. El feminismo no se demuestra sosteniendo una pancarta; el feminismo se practica cada día. Son nuestros actos los que nos hacen feministas.

Hoy quiero expresar mi orgullo y mi apoyo a todas las mujeres que denuncian, que acompañan y que sostienen a otras mujeres.

Gracias por vuestra fuerza y por no callar.