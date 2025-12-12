En libertad tras robar con carros en un super y huir en un coche por Moaña

El robo que tres personas cometieron a última hora de la tarde del miércoles en el supermercado Carrefour de Moaña culminó ayer con su puesta a disposición judicial. Se trata de dos hombres –uno de ellos de nacionalidad portuguesa– y una mujer de mediana edad, que pasaron la noche en el calabozo de Cangas. Tras protagonizar una huida por la carretera general de Moaña (PO-551) antes de ser detenidos, ayer la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Cangas decretó su puesta en libertad. Solo uno de ellos permanece en calidad de investigado por un delito de hurto y no se solicitó su ingreso en prisión. La Policía Local, que se encargó de localizar el vehículo tras el robo, asegura que tratará de que se les imputen un delito de robo con violencia o intimidación y otro de conducción temeraria.

Los hechos ocurrieron pasadas las 20.00 horas, cuando los tres clientes del supermercado salieron con dos carros en los que habían metido desde ropa y bisutería hasta alimentos como marisco congelado, bollería industrial, una caja de cartones de leche, garrafas de aceite de oliva o incluso botellas de whisky. Abandonaron el establecimiento por la zona de cajas de la puerta principal, la más próxima a la Casa do Concello. Según relataron testigos, uno de ellos habría empujado a un trabajador del supermercado que trató de impedir su salida.

Herramientas utilizadas presuntamente para quitar las alarmas de los productos. / FdV

Fue el propio personal del Carrefour el que, de inmediato, dio aviso a la Policía Local. Los presuntos autores del hurto se dirigieron con los carros al aparcamiento anexo a la Praza 25 de Xullo, donde cargaron todos los productos en un Skoda de color azul y se marcharon a gran velocidad.

Mientras la Policía Local trataba de determinar por qué zona habían huido, un policía vigués de paisano que circulaba por la avenida da Xunqueira llamó para facilitar la matrícula de un coche que avanzaba por el carril contrario adelantando de forma temeraria a varios vehículos. Rápidamente, la patrulla salió en su búsqueda y localizó el coche a la altura de A Borna, entre Meira y Domaio, en la propia PO-551.

Los alimentos que fueron recuperados por la Policía Local. / FdV

Al detener el turismo y registrar su interior, los agentes municipales encontraron los productos denunciados por el supermercado, así como objetos como un martillo e imanes que presuntamente utilizarían para arrancar las alarmas de los artículos y evitar que sonasen al pasar por la puerta. La Policía Local considera que los ocupantes del vehículo tuvieron que detenerse en varios semáforos en rojo, lo que permitió a la patrulla alcanzarlos pese a la alta velocidad a la que se dieron a la fuga en un primer momento.

De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias. Los tres detenidos pasaron la noche en el calabozo y fueron trasladados ayer por la mañana al juzgado de Cangas.