Requieren a la concesionaria del Centro Social de Cangas que entregue las llaves

Tras el cierre sorpresivo de la cafetería del Centro Social de Cangas la semana pasada, la alcaldesa Araceli Gestido, ordenó que se llevara a cabo una inspección del local, para ver en qué situación se había quedado tras el cierre. Pero a la regidora local le esperaba otra sorpresa: el Concello no tenía llaves.

Algo que Araceli Gestido no podía comprender y que incluso manifestó su malestar con esta situación. Mientras tanto, la concesionaria remitió al Concello un escrito en el que comunicaba que el día 3 de enero de 2026 pondría a disposición del Concello de Cangas las llaves del Centro Social. La regidora local de Cangas pretende deponer esta actitud de la concesionaria y presentó un requerimiento para que devuelva las llaves de inmediato. El Concello de Cangas tomará las medidas pertinentes si la concesionaria hace caso omiso a su requerimiento de entrega de unas llaves que deben de estar a disposición municipal.

Araceli Gestido pretende entrar en este local municipal lo antes posible con el propósito de abrirlo para estas fiestas de Navidad, sin el servicio de cafetería. Subraya que se trata de un recurso provisional, con el fin de que los jubilados y pensionistas recuperen el lugar donde jugaban a las cartas y al dominó. Sacar el servicio de cafetería de nuevo a concurso supondría que el local estuviera mucho tiempo cerrado. Hay que recordar que, según la alcaldesa de Cangas y los propios usuarios del centro, la concesionaria cerró el mismo como consecuencia del resultado de una inspección de Trabajo.

Los usuarios del Centro Social conocen ya la idea de la alcaldesa y están de acuerdo con ella. Lo que nadie esperaba es que no hubiera llaves para entrar. Además de ninguna de las dos puertas: la principal y la que da acceso al vestíbulo del edificio que alberga el Centro Social. Los usuarios quieren también que desde el Concello se activen los tradicionales bailes de los domingos, que antes organizaba la asociación Santiago Apóstol.