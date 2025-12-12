Puesta a punto del CEIP San Roque de Darbo

El importante deterioro del patio cubierto del CEIP San Roque, en Darbo, con las columnas y la estructura metálica que sostiene las uralitas corroídas por el óxido y perforadas en varios puntos, ha obligado a actuar a la Consellería de Educación, y operarios de la empresa José Torres S.L. trabajan desde esta semana en la reparación.

El plan es soldar y reforzar los elementos deteriorados y susceptibles de caer a la zona de juego de los escolares, además de cambiar el canalón perimetral y las bajantes, con varios tramos que ya no existen. Los trabajos se prolongarán la próxima semana con el objetivo de rematarlos antes de las vacaciones de Navidad, que comenzarán el día 19.

Varios operarios trabajan ya en las instalaciones escolares de Darbo. / FdV

El centro escolar padece también otras deficiencias en sus instalaciones, como el deterioro del muro que lo rodea, uno de cuyos tramos amenaza con desplomarse, según reconoce la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE).

La dirección y la asociación de padres y madres (ANPA) del colegio solicitaron a la Xunta de Galicia y el Concello de Cangas su intervención, aunque apuntan que deriva de la falta de mantenimiento en su medio siglo de vida y han pedido varios presupuestos para poder ejecutarlo con cargo a las arcas municipales.

La edila apunta que se reservará partida presupuestaria en 2026 y se ejecutará a lo largo del próximo curso. Aún no se ha redactado la propuesta, aunque los técnicos estiman que las obras rondarían los 20.000 euros.