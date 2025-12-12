¿Cuándo pasará el Camino Portugués por O Morrazo?

La declaración del Camino Portugués por la Costa cumplirá 10 años este próximo 2026 y la comarca de O Morrazo sigue todavía sin entrar a formar parte de su variante, pese a que la parroquia de Cangas está dedicada a Santiago, en su excolegiata se venera a un Santiago Apóstol y en julio se festeja al Patrón de España con una Danza del Peregrino que se baila en el atrio -también antes se hacía dentro de la excolegiata- con la imagen de Santiago Apóstol en procesión. En Cangas, el Náutico Rodeira forma parte igualmente de la denominada Travesía Náutica Xacobea, una ruta de peregrinación por mar con paradas en los puertos asociados a Asnauga. Hay investigaciones que defienden la hipótesis de que Cangas pudo haber sido lugar de peregrinación a Santiago, con hospital incluido y en su escudo de armas, aparecen la concha y el bastón de peregrino, además del sol dorado.

Así lo recoge Nuria Otero, guía oficial de Galicia y que trabajó en la oficina de turismo de Cangas, en un artículo publicado en el blog de la Asociación de rutas A Illa dos Ratos, en donde reconoce que existen singularidades relevantes para justificar que Cangas sea paso del Camino del Santiago. En el mismo plantea la posibilidad de que O Morrazo pase a formar parte de esta variante del Camino Portugués por la costa y recuerda la fuerza turística que tiene el Camino de Santiago que atrae por motivaciones de índole religiosa y de otro tipo como «espirituales, paisajísticas, patrimoniales, artísticas, turísticas o de simple placer de volver a la movilidad lenta».

En la actualidad hay diez rutas para hacer el Camino, una de ellas es la del Portugués por la costa que atraviesa el río Miño en Taxiboat entre la localidad de Caminha y la playa del Molino en A Guarda, sigue por Oia, Silleiro, Baiona, A Ramallosa, Nigrán, Coruxo, Vigo, Teis, Redondela, Arcaed, Bergunde, Pontevedra, Santa María de Alba, Caldas, Padrón y Milladoiro hasta Santiago.

Otero sí considera que Cangas encaja en esta variante para acoger a peregrinos desde Vigo por mar y continuar a pie hasta Pontevedra, por senderos históricos medievales. Señala que a partir de los caminos reales se podría diseñar una ruta que daría la vuelta a la península. Podría llegar al cruce conformado por A Madalena, Daravelo y Monte Castelo, Santiago de Ermelo, ambos de San Martín de Bueu, y continuar hacia Marín por A Torre de Cela, cruzar el río Loira y continuar por Lourizán convergiendo en Pontevedra con el resto de los caminos. Otra de las posibilidades que plantea la guía es que los peregrinos embarquen en Cangas y se adentren en una ruta marítima hacia Bouzas («en donde el caballero de las Conchas caminó sobre las aguas») y navegar rumbo a Baiona para continuar hasta la desembocadura del Ulla-Umia, siguiendo el curso del río hasta Pontecesures-Padrón. Muchos defienden que Cangas sea peregrina.