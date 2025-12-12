Moaña buscará sistemas para controlar el tiempo en la nueva zona azul

La nueva zona azul de Moaña, con 22 plazas de aparcamiento rotatorias entre las céntricas calles Concepción Arenal y Ramón Cabanillas, sigue sin acarrear ninguna multa a los conductores que las usan. Tras casi dos semanas de funcionamiento la Policía Local insiste en que se nota «más fluidez» a la hora de estacionar en las zonas pintadas de azul. Y es que la falta de aparcamiento es precisamente uno de los mayores problemas que tiene el centro urbano de Moaña.

De momento el sistema de control seguirá siendo el actual, con los agentes municipales patrullando cada poco tiempo la zona para controlar que nadie se pase de los 30 minutos de tiempo límite para dejar el coche. Sin embargo la concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explicó ayer que pasados un par de meses del inicio de esta experiencia se explorarán sistemas de control automático del tiempo, que el propio cuerpo municipal está estudiando y que se utilizan en otras localidades. «El objetivo es que no suponga una gran carga de trabajo para los policías. Valoraremos los nuevos sistemas una vez que pase un tiempo», apunta. Y es que este modelo de estacionamientos con límite de tiempo está siendo una prueba piloto y se extenderá a más plazas si los resultados son positivos.

De momento en las horas punta de la mañana se pude ver una mayor rotación de coches aparcados y también es habitual que los vehículos en zona azul dejen a un ocupante dentro del coche, para salir en el caso de ver pasar a la Policía Local.

Este límite regulado está vigente entre las 9.30 y las 13.30 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas de lunes a sábado, día con mucho tráfico por la celebración del mercadillo ambulante. Los domingos y festivos el estacionamiento es libre.