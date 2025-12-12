Moaña es el único concello de la zona que sube en el padrón de habitantes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el último dato de la cifra de población, con el padrón de habitantes a 1 de enero de 2025, que será la cifra que se tenga en cuenta para todos los cálculos oficiales y que se elabora con las variaciones mensuales del padrón que remiten los municipios. Cangas figura con 26.711 habitantes; Moaña con 19.320 y Bueu con 11.836. Desde que se registra la serie histórica de las cifras de población en el año 1996, Cangas aumentó su población en 3.480 personas; Moaña en 1.633 y sólo Bueu perdió población con 763 habitantes menos.

En cuanto a las variaciones con respecto a 2024, Moaña es el único que aumenta población, si bien sólo 5 habitantes. Pasa de 19.315 a 19.320, y aunque no baja de los 19.000 habitantes desde 2009, aún tiene pendiente el reto de sobrepasdar los 20.000 habitantes, que le supondría más número de concejales como acceso a subvenciones. El año que estuvo más cerca fue en 2021, con 19.496. La activación de la construcción en este municipio y el hecho de estar bien conectado a Vigo, tanto por carretera como por barco y autobús, hace que Moaña sea un municipio atractivo para vivir dentro del área metropolitana aunque el aumento del precio de la vivienda, que ha experimentado en los últimos tiempos, puede suponer un freno en este crecimiento.

El padrón de 2024 permaneció congelado con respecto a 2023, con 19.315 y bajó en 159 habitantes de 2022 a 2023. También bajó de 2021 a 2022 en 22 personas, pero subió desde el año de la pandemia (2020)en 44. Lo cierto es que el municipio no experimenta un crecimiento regular, con años de subida y de bajada.

En 1996, cuando arranca esta serie histórica de la cifra de población, Moaña tenía 17.687 habitantes, en el 98 bajó a 17.673 y empezó a escalar a 17.751, 17.907, 18.026, 18.079 y 18.165 entre los años 1999 a 2003. En 2004 dio un gran salto con 231 habitantes más y siguió creciendo con otro salto a 19.231 en 2010 (+217) y en 2011 (+105) para empezar a bajar dos años seguidos a 19.309 y volver a retomar la senda de la subida en 2014 con 19.365 y 19.492 en 2015. Los siguientes años fueron de subida y bajada: 19.458 (2016), 19.439 (2017), 19.448 (2018), 19.399 (2019) y los 19.452 de 2020.

Cangas tiene una población más estable. Pierde en este último padrón, pero sólo tres habitantes al pasar de 26.714 a 26.711. No baja de los 26.000 desde 2011. La mejor cifra la registra en 2022 con 26.832 habitantes para bajar a 26.807 en 2023. En 2011 fue cuando pasó la barrera de los 26.000 con 26.121. Los cinco años anteriores se mantuvo entre 25.202 y 25.913. En 2014 registró un salto de 394 habitantes y se situó con un padrón de 26.567 y siguió en esa escalada de los 26.000, con años de subida y otros de bajada: 56 más en 2016, 6 más en 2017, 3 menos en 2018 y 55, 40 y 126 más en 2019, 2020 y 2021, respectivamente. En 1996 Cangas tenía 23.231 habitantes.

Bueu pierde población pero sólo un habitante al pasar de 11.837 a 11.836, pero bajó del listón de los 12.000 en 2020 cuando pasó de 12.009 a 11.950. En 1996 Bueu registraba 12.599 habitantes. Pierde seguido población desde 2018.