Moaña empieza los Consellos Veciñais por Tirán
REDACCIÓN
Moaña
El gobierno local de Moaña inicia con los colectivos de todo el municipio las reuniones de los Consellos Veciñais de cara a buscar las prioridades de cada barrio y parroquia para incluirlas en las inversiones directas de los presupuestos de 2026.
El lunes 13 se celebra en el centro sociocultural Castroviejo la primera cita con colectivos de Tirán y de la zona de O Real, a las 19.00 horas. El de A Praia, que agrupa a colectivos del centro, se celebra el miércoles 19.00 en el salón de plenos, le sigue en de la zona alta de Moaña, a las 20.00 horas. El de San Martiño será en esta parroquia el jueves 18, el de Meira el lunes 22 y el de Domaio el lunes 29.
