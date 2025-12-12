Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moaña empieza los Consellos Veciñais por Tirán

REDACCIÓN

Moaña

El gobierno local de Moaña inicia con los colectivos de todo el municipio las reuniones de los Consellos Veciñais de cara a buscar las prioridades de cada barrio y parroquia para incluirlas en las inversiones directas de los presupuestos de 2026.

El lunes 13 se celebra en el centro sociocultural Castroviejo la primera cita con colectivos de Tirán y de la zona de O Real, a las 19.00 horas. El de A Praia, que agrupa a colectivos del centro, se celebra el miércoles 19.00 en el salón de plenos, le sigue en de la zona alta de Moaña, a las 20.00 horas. El de San Martiño será en esta parroquia el jueves 18, el de Meira el lunes 22 y el de Domaio el lunes 29.

