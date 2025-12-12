Moaña empieza los Consellos Veciñais por Tirán

El gobierno local de Moaña inicia con los colectivos de todo el municipio las reuniones de los Consellos Veciñais de cara a buscar las prioridades de cada barrio y parroquia para incluirlas en las inversiones directas de los presupuestos de 2026.

El lunes 13 se celebra en el centro sociocultural Castroviejo la primera cita con colectivos de Tirán y de la zona de O Real, a las 19.00 horas. El de A Praia, que agrupa a colectivos del centro, se celebra el miércoles 19.00 en el salón de plenos, le sigue en de la zona alta de Moaña, a las 20.00 horas. El de San Martiño será en esta parroquia el jueves 18, el de Meira el lunes 22 y el de Domaio el lunes 29.