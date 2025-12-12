Jardineras en vez de árboles.

Sabemos de la predilección que tiene la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, por las plantas y especialmente por los árboles, de ahí que se note el cuidado de las zonas verdes. Pero los árboles de Méndez Núñez no se repusieron. Colocaron jardineras.

¿Dónde están las llaves del Centro Social?

¿Dónde están las llaves materile lire lon? Las llaves del Centro Social de Cangas no aparecen. Porque, aparte de las que tiene la concesionaria, también debe tenerlas el Concello de Cangas. No se entiende que no sea así. Pero por alguna razón que desconocemos se perdieron o nadie las encuentra. Tampoco nadie sabe la razón por la que la concesionaria decide que devolverá las llaves el día 3 de enero, por mucho que el contrato no haya expirado, porque hay una cosa cierta, que el centro social está cerrado y el Concello no entrega nada (un servicio) en régimen de concesión para que esté cerrado.

A vueltas con la comarca de Morrazo o do Morrazo

Desde que la oficialidad cambió el apellido a Cangas -pasó de llamarse Cangas do Morrazo a Cangas de Morrazo la Xunta seguimos viendo como a la comarca se la denomina do Morrazo. Vamos, que nos están haciendo un lío con si hay que poner comarca do Morrazo o simplemente Morrazo. Como en los tribunales de justicia, la Comisión de Toponimía debería aclarar sus sentencia, por otra parte cada vez más polémica aquí.