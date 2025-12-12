La humanización de Rúa da Estrela de Cangas se da por rematada sin la fuente prevista
Un olivo plantado en un gran macetero de piedra preside la plaza, y a su lado un surtidor de pulsar
Los vecinos echan en falta árboles
La actuación costó 285.654 euros del +Provincia
«Se colocarán bancos, papelera, una fuente y varias jardineras con vegetación y árboles...». Es parte de la memoria del proyecto de humanización de Rúa da Estrela, junto a la excolegiata de Cangas, aunque en la actuación – presupuestada en 285.654 euros y ejecutada por la empresa Oresa S.L.– la única «fuente» a la vista es un surtidor de pulsador, y la plaza central está presidida por un pequeño olivo en un macetero fijo de piedra que, según los representantes municipales, estaba destinada a fuente ornamental.
No obstante, el gobierno local da por bueno el cambio, que justifica en el menor mantenimiento que requiere la solución adoptada.
La construcción de la supuesta «fuente» que iba a adornar la Praza da Estrela, y que los vecinos esperaban, comenzó a principios de noviembre y debería ser la última pieza de un conjunto que tiene que entregarse antes de finalizar el año para justificarlo ante la Diputación, que lo financia a través del Plan +Provincia.
En torno a ella se acondiciona ese espacio que figura en el proyecto, rodeado de bancos, para que sirva de parada y descanso a los vecinos y visitantes. La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) y la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE) la recorrieron ayer, tras dar por «practicamente rematado» el proyecto de humanización.
La propuesta fue redactada por la arquitecta Mª Isabel Medraño en 2021, con el anterior gobierno municipal que presidió Victoria Portas. Desde la formación que ahora lidera, Alternativa dos Veciños (AV), llamaron la atención por que no se reutilizaran adoquines y otros elementos de piedra que fueron retirados durante el «desescombro». También la asociación de residentes en el Casco Vello echaron en falta que no se hayan aprovechado más piezas de ese entorno patrimonial y no se hayan plantado árboles, como además figuraba en el proyecto original, inciden.
Entre las mejoras más significativas de la actuación, que abarca unos 850 metros cuadrados de superficie colindante con la Rúa Real, figuran la sustitución de los servicios de abastecimiento, saneamiento y cableado eléctrico y telefónico, que queda soterrado. También se restringirá el tráfico rodado y aparcarcamiento en ese ámbito, ahora tomado por vehículos.
