La Gran Feira do Nadal reúne a 14 protectoras de animales en Moaña

La Protectora de Animais do Morrazo y el Concello de Moaña presentaron ayer la Gran Feira do Nadal que trae a la villa a 4 protectoras de toda la provincia. Será los días 13 y 14 (sábado y domingo) en el entorno del Palco da Música. El sábado a las 17.00 horas en la zona de los puestos habrá un espectáculo a cargo de Lotus Aerofitness. El domingo a las 19.00 horas sonará música a cargo de René, Willy Santomé, Zalo Carballo y Chispanejra.

Habrá puestos de comida, chocolate caliente e hinchables para los niños. Desde la Protectora do Morrazo animan a asistir a «dos jornadas llenas de solidaridad, ilusión y amor por los animales». La venta de productos busca recaudar fondos para rescatar, cuidar, curar, alimentar y buscar un hogar digno a animales «que han sido abandonados, maltratados o simplemente olvidados». Dispondrán también de un «árbol solidario» para que la gente pueda dejar regalos destinados a los animales. «Cada gesto suma y cada ayuda se transforma en cuidados, tratamientos y segundas oportunidades para tantos animales que lo necesitan».