Los elfos alegran hoy comercios y tabernas

La programación de Nadal del Concello de Cangas vuelve hoy a las calles. A las 18:00 horas está previsto un pasacomercios y pasatabernas con elfos musicales de Nadal y el Coro Sa-Son y su espectáculo de panxoliñas Habrá reparto de material promocional. El sábado, a las 12:30 hay concierto de Tino Baz y Nelson Quinteiro en el espacio de Nadal de la plaza de abastos.