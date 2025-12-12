Los elfos alegran hoy comercios y tabernas
La programación de Nadal del Concello de Cangas vuelve hoy a las calles. A las 18:00 horas está previsto un pasacomercios y pasatabernas con elfos musicales de Nadal y el Coro Sa-Son y su espectáculo de panxoliñas Habrá reparto de material promocional. El sábado, a las 12:30 hay concierto de Tino Baz y Nelson Quinteiro en el espacio de Nadal de la plaza de abastos.
