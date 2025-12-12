El detenido por la muerte de Fadoua Akkar en Domaio declara en un juicio desde prisión

Pendiente de juicio y en prisión desde octubre de 2024 por un delito de homicidio por la muerte de su pareja, la mujer marroquí Fadoua Akkar, dentro del coche que él conducía y que acabó precipitado al mar en el muelle de Domaio, el vecino de Moaña, Antonio C.T. se enfrentó ayer a una vista oral, aunque como testigo para declarar por videoconferencia desde A Lama en un juicio en Vigo contra cuatro presuntos percebeiros furtivos en Baiona.

¿Y que vinculación tiene el detenido por el presunto crimen machista de Fadoua Akkar con los furtivos en Baiona? Antonio C.T. trabajaba entonces como guardamuelles de la cofradía de aquel puerto cuando ocurrieron los sucesos relacionados con este furtivismo que se saldó con un operativo en el que se habían incautado 1.350 kilos de percebe ilegal. Los acusados habían sido sorprendidos hasta en 64 ocasiones uno de ellos, otro en 41 ocasiones y el tercero en 9. El cuarto era un mariscador autorizado, miembro del pósito, al que le incautaron 150 kilos las 8 veces que lo pullaron.

Antonio C.T. era el guardapescas de la cofradía de Baiona y realizó actas de incautaciones de percebes relacionadas con los acusados. En la videoconferencia reconoció las actas en donde figuraban las incautaciones realizadas a los acusados.

Antonio C.T., en el juicio en 2014, en Pontevedra. | / Gustavo Santos

Respecto al caso por el que el vecino de Moaña está en prisión a la espera de juicio en relación con la muerte de la que era su pareja sentimental, la marroquí Fadoua Akkar, de 41 años, a bordo de su coche que acabó precipitado al mar en el entorno del muelle de Domaio, desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirman que sigue en fase de instrucción por el Juzgado número 3 de Pontevedra a donde se trasladaron las diligencias desde Cangas dado que la víctima residía en Salcedo, junto a Pontevedra. Desde el TSXG indican que el juzgado está pendiente de recibir informes periciales y que mientras tanto, el investigado por el delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, que tenía 47 años cuando ocurrieron los hechos, sigue en prisión provisional desde el 7 de octubre de 2024.Otras fuentes apuntan a que ya habría acabado la fase de instrucción y la semana pasada se habrían practicado las últimas diligencias, a la espera de que e l fiscal repase ahora todo, lo estudie y presente escrito de acusación. La Guardia Civil investigó con un equipo de expertos el interior del coche que acabó en el mar cuando él lo conducía y tras recorrer varios metros de la zona verde del paseo de Domaio, junto al muelle. Unos bateeiros vieron cómo se precipitaba al mar a velocidad. Del vehículo salió él con vida, aunque con signos de hipotermia por lo que fue evacuado a un hospital en donde horas después le daban el alta ya en calidad de investigado. El cuerpo de la mujer fue encontrado flotando cuando con ayuda de bateeiros levantaban el coche del fondo del mar a escasos metros de la escollera.

Antonio C.T. ya se había enfrentado a un juicio en 2014 acusado por tentativa de homicidio en 2012 contra la mujer que era su pareja entonces y con la que residía en Vigo, a la que intentó estrangular y ella aseguró que le tiró un calefactor a la bañera mientras se duchaba. Al final fue rebajada la condena a un delito de lesiones y una pena de dos años de prisión, por el atenuante de que llamó al 061 para salvarle la vida a la mujer. La Audiencia de Pontevedra denegó la petición de libertad provisional de su abogado en dos ocasiones por los hechos de Domaio, por entender que había «riesgo de reiteración delictiva, de destrucción de pruebas y posibilidad de sustracción a la acción de la justicia».