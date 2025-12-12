Cursos de capacitación digital en Moaña
Moaña programa cursos gratuitos de capacitación digital para niños, adultos y mayores, dentro del programa de la Xunta para mejorar seguridad las competencias. Para jóvenes de 7 a 17 años el curso será de 9.30 a 11.30 horas tres días por semana. Para adultos será de tarde y para mayores de 65 años al mediodía. La inscripción en el 616804107 (Alberto).
