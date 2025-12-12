O CSIC elixe O Morrazo para un unha investigación sobre patrimonio cultural inmaterial e o traballo das mulleres
O proxecto chámase «Muller Raíz» e foi presentado na Casa da Aldea de Meiro | Conta coa colaboración de Afamo, Fundación Legar e os concellos de Bueu, Cangas, Moaña e Vilaboa
Traballaban no campo, nas bateas, na conserva e algunha incluso na canteira. Cosían. Atendían aos animais. Por descontado que traballaban na casa. Criaban aos fillos e coidaban aos maiores. Traballaban desde a alba ata noite... pero non facían nada! Iso é polo menos o que dicían elas ata non hai moito. Para desterrar esa idea e demostrar que son unha parte fundamental na transmisión do noso patrimonio cultural inmaterial vaise poñer en marcha un proxecto denominado «Mulleres Raíz» nos concellos de Bueu, Cangas, Moaña e Vilaboa. Unha iniciativa do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) e do Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que conta coa financiación da Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (Fecyt).
A posta en marcha deste proxecto será posible grazas a colaboración da Asociación de Familiares de Persoas con Alzheimer do Morrazo (Afamo) e da Fundación Legar porque o obxectivo é involucrar a mulleres do medio rural de idade avanzada ou con algún deterioro cognitivo. A través de encontros, obradoiros e actividades interxeracionais con alumnado do IES A Paralaia pretenden a recuperación e posta en valor do patrimonio cultural e musical vencellado aos oficios tradicionais. Unha investigación que será un exemplo de «ciencia cidadá». «Queremos que o que estudamos sirva para a xente e para a sociedade, facer ciencia para a sociedade, para as políticas públicas e que todo o que facemos teña un sentido, como fomentar o benestar social», explicaba este xoves na Casa da Aldea de Meiro David Barreiro, un dos responsables da Unidade de Valorización do Incipit-CSIC.
Unha das investigadoras que liderará este traballo é Yolanda Seoane, que explicou que ademais do patrimonio material está o inmaterial. É o caso de festas, oficios, contos, cantigas, pezas musicais ou ata receitas. «Isto é patrimonio que nos define como pobo e que nos conta como somos. É sabedoría e memoria que axuda a manter a cultura viva», defendeu diante dun dos grupos de mulleres que vai participar nestes obradoiros. Estes encontros terán lugar durante o primeiro semestre de 2026 e Yolanda Seoane salientou a súa importancia. «O traballo das mulleres sempre foi infravalorado. O que non se recolle e non se conta pérdese», advertiu.
Este proxecto de investigación permitirá recompilar a través da interacción do músico tradicional Xavier Blanco e de Martina Ferradás coas mulleres participantes ritmos, melodías, bailes e outros coñecementos relacionados cos oficios tradicionais femininos; recrear os instrumentos musicais que acompañaban a eses traballos femininos; interpretar eses ritmos e melodías recuperadas; e que estas mulleres actúen como axentes de transmisión dese coñecemento.
Esta investigación vai quedar recollida nun traballo fotográfico e videodocumental do que se encargará outro investigador do Incipit-CSIC, Rubén Vuelta. A culminación será unha gran gala a celebrarse no Auditorio de Cangas para recrear e presentar en público ese traballo de recollida, que se complementará cunha exposición. «O patrimonio non está só nos museos. Está nas vosas mans, nas vosas memorias... Vós sodes patrimonio», defendeu Yolanda Seoane.
A presentación pública do proxecto «Mulleres Raíz» contou coa presenza de representantes municipais dos catro concellos do Morrazo nos que se desenvolverá esta investigación e de Afamo, que xa colaborara en ocasións anteriores co Incipit-CSIC. «Este traballo é emocionante non só pola recuperación patrimonial, senón porque promove o benestar emocional e a participación activa», manifestou a presidenta de Afamo, Fina Cancelas. Por parte dos representantes políticos municipais tomou a palabra a concelleira de Cultura de Bueu, Carmen García, quen destacou que este proxecto de investigación supón un «orgullo» e destacou a importancia de poñer en valor o traballo das mulleres, «sobre todo para as que vimos detrás». Dunha forma semellante pronunciáronse Xavier Blanco e Martina Ferradás, da Fundación Legar. «É un orgullo poñer o noso traballo ao servizo da ciencia, non hai precedentes dunha investigación como esta no caso da música identitaria», concluiron.
