Concierto Punkinfantil en el Espazo Nadal

El programa de ocio infantil y familiar Rechouchíos de Moaña inicia hoy sus actividades en el Espazo Nadal situado en el alto de la plaza de abastos. Hoy, a las 18.00 horas, se celebra el Concerto Punkinfantil a cargo de Peter Punk e Brais das Hortas. Los pequeños disfrutarán de un espectáculo de música, circo malabares y mucho humor.

