El Concello de Cangas prepara otra auditoría del agua de que pagará la propia UTE Gestión

El Concello de Cangas elabora el pliego de condiciones para realizar una segunda auditoría del agua, que complementará la primera que fue subvencionada por la Xunta de Galicia. Pero ya se deja claro que no podrá participar en el concurso la UTE Gestión Cangas, que fue la que realizó la primera auditoría bajo el nombre de Aqualia.

La UTE está compuesta por la empresa Aqualia y Civis Global. Y no podrá concursar porque no es compatible, al ser Gestión Cangas la concesionaria del ciclo del agua en el municipio. El gobierno local de Cangas considera que existe un conflicto de intereses. También considera que será la concesionaria la que tendrá que pagar el informe que el Concello va a contratar para hacer una auditoría. Desde el tripartito se asegura que el propio contrato que firmaron ambas partes impide a la empresa presentarse al concurso.

Furgonetas de la UTE Gestión Cangas. / Gonzalo Núñez

El objetivo de la primera auditoría fue detectar los problemas que había en toda la red. En ella se detectó la entrada del mar y de aguas subterráneas en las tuberías fecales, presencia de manantiales y regatos que cruzan los colectores, conexiones indebidas, con sumideros y aportaciones de aguas blancas en épocas de riadas, filtraciones por juntas y acometidas deterioradas o presencia de aljibes antiguos y de red combinada que incrementan el riesgo de aportaciones parasitarias.

Con la segunda auditoría, que se calcula salga a concurso por un importe de 25.000 euros aproximadamente, el objetivo es saber si los problemas detectados obedecen a un problema de falta de mantenimiento por parte de la UTE Gestión Cangas o al paso del tiempo, incluso a obras mal ejecutadas.

En este sentido, la primera teniente de alcalde del Concello de Cangas, la socialista Sagrario Martínez, aprovecha para criticar la mala ejecución de la subcuenca de O Hío-Aldán, cuando la única concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, en los dos años que estuvo de alcaldesa de Cangas.

En la primera auditoría se mencionaba que hacían falta alrededor de 14 millones para solventar todo los problemas detectados y el estudio de iinfiltraciones de pluviales en el saneamiento se realizo en nueve cuencas vertientes principales que recogen las aguas residuales de distintas zonas del municipio: Pinténs, Piñeiro, O Hío, Nerga, Vilariño, Balea, Centro Oeste, Centro Este y Rodeira.

Una vez realizada la auditoría habrá obras que corresponderá realizar a la concesionaria del ciclo del agua de Cangas y otras que no. Pero por fin quedará claro y no se tendrá que recurrir constantemente a un informe técnico, que elabora el arquitecto municipal, para saber si las obras que se van a acometer son o no de mantenimiento.

El gobierno local quiere que esta segunda auditoría se adjudique lo más rápidamente posible, con el propósito de afrontar de forma adecuada y planificada los dos años que al tripartito le quedan de mandato en Cangas, antes de la celebración de las elecciones de 2027.

El tripartito se pone firme y Servicios se queja de la mala ejecución de muchas obras

Da la impresión que hay un giro en la estrategia que el tripartito mantenía con la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas. Con la nueva auditoría da la impresión de que el gobierno quiere apretar las tuercas a la UTE, que ahora sus peticiones ya pasarán el filtro de una auditoría que marcará si quién debe pagar la obra, la empresa, por razones de mantenimiento o se incluyen en el Plan de Inversiones.

De hecho, para hoy estaba preparada una reunión entre la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y otros miembros del gobierno local para hablar de todo lo que está pendiente por hacer en Cangas en materia de mejora del ciclo del agua. El encuentro tuvo que ser aplazado por cuestiones de agenda. Desde la concejalía de Obras que dirige la socialista Sagrario Martínez se lanzan quejas muy elevadas respecto a la mala ejecución de muchas de las obras realizadas financiadas a través del Plan de Inversiones.