El Cineclub Bueu proyecta hoy «Por todo lo alto»

REDACCIÓN

Bueu

El Cineclub Bueu proyecta hoy la película «Por todo lo alto», una producción francesa sobre una banda de música municipal. La cinta ganó el Premio del Público del Festival de San Sebastián con la máxima puntuación de su historia. La proyección será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar.

