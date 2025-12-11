La zona azul de Moaña culmina, sin multas, su segundo día

La zona azul de Moaña que se puso en marcha el lunes 1 de diciembre vivió una primera semana de pruebas con 22 plazas en las calles Concepción Arenal y Ramón Cabanillas limitadas a solo 30 minutos de aparcamiento. Este martes, tras el puente, comenzaba su estreno oficial con el riesgo de que los conductores que pasan el límite se expongan a una multa de 80 euros. De momento en los dos primeros días no se impusieron sanciones, según la Policía Local. Indica, el cuerpo municipal, que hay más fluidez en las zonas con el nuevo sistema.

Mucho más crítico es el principal partido de la oposición, el PP. Su portavoz, Alfonso Piñeiro, cargó ayer contra la nueva medida y acusa a la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), de «asfixiar el casco urbano, marear a los vecinos y ahogar al comercio» con los «fallidos aparcamientos disuasorios». Le exige, a la regidora, que revierta la «constante destrucción de plazas» para estacionar en el casco urbano.

Piñeiro lamenta que desde hace más de una década cada cosa que realiza el Concello «lleva aparejada la desaparición de plazas de aparcamiento». Acusa a la regidora de «conseguir un triste objetivo, que es que aparcar en Moaña sea entre imposible y un milagro en una política de estrangulamiento absoluto de nuestra villa».

Los populares sacaron este asunto en la comisión informativa de Mobilidade del martes debido a la preocupación de los moañeses «y el malestar por las vueltas que dan buscando hueco para su coche y el hartazgo por unas medidas constantes y recurrentes que consiguen que la vida sea cada día más incómoda en Moaña». Asegura que no se está demostrando como una medida exitosa, pues «el fracaso y caos de estos días es indiscutible».

Para el principal partido de la oposición el BNG adoptó el sistema rotatorio de 30 minutos «para intentar frenar el enorme descontento vecinal» con la falta de aparcamiento «fingiendo que hacen algo para solucionar el importante problema». Esgrime como otra de las medidas que redujeron las opciones de aparcamiento la reciente rehabilitación de los astilleros tradicionales «que supondría la destrucción de apenas un par de plazas y al final se llevó casi una decena por delante».

Al no existir parquímetros y depender todo el control de la Policía Local, la zona azul genera «inseguridad jurídica» a ojos del PP convirtiéndose así en un sistema «totalmente aleatorio, irregular y arbitrario».