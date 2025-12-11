La UTE inicia las obras para reparar la tubería de fecales en el Bouzós

Operarios y maquinaria de la UTE Gestión Cangas, empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua, trabajan desde ayer al borde del río Bouzós a su paso por Reboredo para reparar la tubería de la red de saneamiento por la que se han vertido residuos fecales al cauce al menos en los últimos meses. El problema se prolongó, primero, porque no se localizaba el punto exacto de los vertidos, y luego por la negativa de los propietarios de una finca colindante a permitir el acceso por considerarlo «un agravio» frente a otros vecinos. Tras un largo período de negociaciones y el recurso del Concello de Cangas a la vía judicial, finalmente los dueños del terreno concedieron el permiso con la condición de que no se produzcan daños en la finca ni en el cierre, y se reparen en caso de que los haya.

Tramo de la tubería de saneamiento que se está sustituyendo en Reboredo. / G.Núñez

Los trabajos iniciados ayer, y que se prolongarán al menos hoy, consisten en la retirada y sustitución de un tramo de entre 30 y 50 metros de longitud de tubería de PVC que se encuentra deteriorada por los efectos del curso fluvial y presenta grietas por las que vierten residuos al río. El Concello y la empresa no garantizan que los problemas de contaminación queden completamente solucionados con esta actuación, pues dan por hecho que existen conexiones ilegales de la red de fecales al río por particulares, que resulta difícil detectar.

El río Bouzós lleva arrastrando vertidos fecales y otros residuos desde hace años, y el Concello de Cangas ha paliado el problema en varias ocasiones de forma puntual, pero la turbidez y el hedor son recurrentes, al igual que las denuncias de los vecinos y las visitas de la Policía Local, que ya levantó varias acta de la situación. El concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias, apuntó a mediados de octubre que las inspecciones dieron fruto al detectarse un «desajuste» entre tuberías de la red de fecales que baja paralelo al curso fluvial en el tramo comprendido entre la avenida de Lugo y la calle Noria, concretamente en la zona de Reboredo, que habría que solucionar. Casi dos meses después, operarios y maquinaria ya están sobre el terreno con el objetivo de tapar ese «coladero» de contaminación al cauce fluvial.