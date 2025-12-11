Acoso en las redes y amenazas a una peluquería canina de Bueu por la muerte de un perro

Una peluquería canina de Bueu, Peter Can Bueu, está sufriendo una situación de acoso a través de redes sociales, llamadas, mensajes y amenazas. Una situación que tiene su origen en el repentino fallecimiento de un perro mientras recibía un servicio de baño y peinado. La dueña del animal, un bichón maltés, compartió pocos días después un mensaje a través de sus redes sociales titulado “Mi dramática experiencia en Peter Can Bueu. Peor imposible”. Un texto que se hizo viral en las redes sociales, generando todo tipo de mensajes. Muchos de ellos de odio y amenazas hacia la responsable de la peluquería canina. “Nos hemos reservado el derecho de publicar y también de tomar acciones civiles y legales necesarias ante el acoso y distorsión de la situación”, explica su actual responsable, Norgis García.

A través del relato publicado por ambas partes a través de diversos posts y publicaciones en redes sociales se puede realizar una reconstrucción de lo sucedido, pero no las causas del fallecimiento del animal, llamado Tico. Desde Peter Can Bueu insisten en que en todo momento se recomendó a la propietaria que solicitase una autopsia para determinar la razón de la súbita muerte del animal. La propietaria, Any Aguete, en el mensaje colgado en su perfil de Facebook asegura que “desde ese día sigo en shock, sin entender nada, tan hundida y bloqueada que ni tan siquiera fui capaz de firmar el consentimiento para la realización de la autopsia”.

Los hechos sucedieron hace justamente un mes, el 12 de noviembre. La propietaria del perro lo dejó a las 14.30 horas en la peluquería canina bueuesa, situada en la calle Castelao, para un servicio de baño y peinado. Según el relato de la dueña, a las 16:40 horas recibe una “llamada devastadora”, en la que se le informa de que el animal estaba en una clínica veterinaria situada muy cerca de la propia peluquería. “Cuando llegué al veterinario a las 17.00 horas me informa de que Tico había llegado muerto”, asegura.

Desde Peter Can a través de un comunicado público divulgado a través de sus redes sociales explican que el animal “se encontraba tranquilo y colaborador, en ningún momento mostró signos previos de malestar”. En un momento del servicio “detectamos que ladeaba la cabeza de forma repentina, se contactó inmediatamente con el veterinario para valorar la situación de forma profesional”. A continuación se efectuó el traslado a la clínica, “un traslado que se hizo de manera urgente y sin demora, siguiendo siempre las indicaciones recibidas".

Divergencias y reproches

A partir de este punto es cuando comienzan las divergencias y los reproches por parte de la propietaria de Tico. “No me parece adecuado que si ve a un perro que ladea la cabeza y sin fuerza no valore eso como grave y en lugar de salir corriendo hacia el veterinario, que está a cinco minutos, pierda un tiempo esencial haciéndole una llamada para valorar la situación. Pero todavía me parece más inaceptable que en lugar de ir ella al veterinario con mi perro, esta señora se lo entregue a su padre [que estaba en la tienda] envuelto en una tienda para que sea él quien lo lleve al veterinario porque de hacerlo ella ‘tenía que cerrar la peluquería’”, relata Any Aguete, que en todo momento insiste en que el perro estaba “sano y feliz” en el momento de entrar en la peluquería bueuesa.

Desde Peter can Bueu subrayan que “desde el primer momento se informó a la familia de todo lo sucedido” y que “en ningún caso hubo intención de ocultar información ni evadir responsabilidades”. Y reafirman que “se actuó con rapidez, responsabilidad y profesionalidad; se siguieron los protocolos habituales ante una emergencia; y jamás pondríamos en riesgo la vida de ningún animal”.

Una de las claves para aclarar lo ocurrido y poder delimitar posibles responsabilidades pasaba por la realización de una necropsia, que finalmente no llegó a efectuar. Desde la peluquería Peter Can Bueu argumentan que “no podemos hacer valoraciones clínicas sobre la causa del fallecimiento ya que solo el veterinario es la persona capacitada para determinarlo. Un perro de edad avanzada puede sufrir episodios súbitos, como ocurre también en humanos, y por respeto a Tico y a su familia no realizaremos especulaciones”. Y añaden que ante la decisión de la dueña de no realizarle la autopsia desde la peluquería canina optaron por comunicarse con el centro veterinario de Lugo donde inicialmente se iba a practicar la necropsia: “Se nos confirmó que el fallecimiento pudo deberse a causas naturales, considerando que el animal presentaba hernias y condiciones de salud preexistentes que la dueña conocía”.

En este punto continúan las discrepancias entre las dos partes. La propietaria del perro asegura que acudió a la peluquería canina de Bueu para que le explicasen “cómo habían sido las últimas horas de Tico” y que asegura que la “única respuesta fue que estaba ocupada y que no podía atenderme, que ya me explicó que mi perro no sufrió, que estaba tranquilo cuando lo estaba secando acostado”. Unas explicaciones que no le convencieron porque, según su relato, a continuación consultó con el anterior peluquero que atendía a Tico, que “me ha dicho que mi perro jamás ha estado acostado durante el secado, es más, normalmente los perros nunca se acuestan durante el secado”. Por ello acusa a los responsables de falta de profesionalidad y empatía.

Tensión en aumento

Por su parte, desde Peter Can lamentan “profundamente” tanto lo sucedido como el aumento de la tensión posterior. “Incluyendo gritos y actitudes que pueden calificarse como acoso, así como intentos de generar disturbios. Estas acciones no contribuyen a la resolución del problema y afectan a la integridad de nuestro espacio y personal”, concluyen.

Esa escalada en la tensión se trasladó a las redes sociales, donde el primer mensaje de Any Aguete se hizo viral, generando comentarios de apoyo y ánimo. Pero como desgraciadamente ocurre en las redes sociales también aparecen personas que escriben desde el anonimato, sin conocer qué sucedió realmente y con mensajes amenazantes e insultos, como “asesina”. Una situación de acoso que desde Peter Can Bueu se plantean denunciar debido a las “llamadas, mensajes de amenazas […] y distorsión de la situación”. “Sabemos que la clienta tendrá sus personas que la apoyan, como también hemos tenido nosotros el apoyo de clientes a los que hemos podido explicarles lo sucedido”, concluyen.