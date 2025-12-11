El pleno aprueba por unanimidad el traspaso de la UAD al Sergas

Sin que mediara mucho aviso previo, se celebró ayer en Cangas pleno extraordinario para acordar el traspaso de la Unidad de Atención a Drogodependientes a la Xunta de Galicia. El acuerdo se adoptó por unanimidad. En esta ocasión no hubo discrepancias de ninguna clase y todos coincidieron en felicitar a los trabajadores, que llevaban tiempo luchando por pertenecer al Sergas. Además, como bien señaló la concejala de Facenda, Xiana Abal, en su intervención, aligera al Concello de una carga económica importante. Manifestó era importante que la Xunta de Galicia empezara a asumir sus competencias, como es la de Sanidad, y espera que el siguiente paso sea el de los comedores escolares. Todos los portavoces se manifestaron muy contentos con la nueva situación y reflejaron que había sido una reivindicación histórica del Concello de Cangas con todos los gobiernos. La portavoz del PP, Dolores Hermelo, manifestó que espera que no sea la primera alegría de este tipo que de la Xunta de Galicia en Cangas.

El traspaso del servicio de la UAD al Sergas es fruto de un acuerdo entre la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) con la Xunta de Galicia. La cesión del inmueble al Sergas se realiza por 20 años y el plazo se entenderá prorrogado por tácita reconducción mientras no exista una oposición o acuerdo contrario entre las partes. Sanidade asumirá todos los gastos, tanto del personal como del mantenimiento del mismo y el Concello se reserva la facultad de inspeccionar el espacio para garantizar que el mismo es utilizado de acuerdo con los términos de la autorización.