Un olivo y una placa por los represaliados de Moaña

El homenaje poético-musical que el Concello de Moaña organiza este sábado, 13 de diciembre, en recuerdo de los cinco moañeses asesinados por el bando franquista en el otoño de 1936 en el contexto de la Guerra Civil, contará con la inauguración de una placa con sus nombres. Todos ellos siguen desaparecidos después de que los resultados del análisis de ADN a los cuerpos descubiertos en una fosa común de Salvaterra determinasen que no son los restos de los moañeses.

Junto a la placa se plantó ya un pequeño olivo, al lado precisamente del otro monumento a las víctimas de la represión y con la playa de A Xunqueira de fondo. El homenaje a Eugenio y Manuel Cancelas Corrales, Manuel María y José Benito Blanco Costa y José Vázquez Sampedro es a las 13.00 horas en el salón de plenos.