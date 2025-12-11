Un olivo y una placa por los represaliados de Moaña
Recordarán, desde el homenaje que se hará el sábado, a los cinco asesinados desaparecidos
REDACCIÓN
El homenaje poético-musical que el Concello de Moaña organiza este sábado, 13 de diciembre, en recuerdo de los cinco moañeses asesinados por el bando franquista en el otoño de 1936 en el contexto de la Guerra Civil, contará con la inauguración de una placa con sus nombres. Todos ellos siguen desaparecidos después de que los resultados del análisis de ADN a los cuerpos descubiertos en una fosa común de Salvaterra determinasen que no son los restos de los moañeses.
Junto a la placa se plantó ya un pequeño olivo, al lado precisamente del otro monumento a las víctimas de la represión y con la playa de A Xunqueira de fondo. El homenaje a Eugenio y Manuel Cancelas Corrales, Manuel María y José Benito Blanco Costa y José Vázquez Sampedro es a las 13.00 horas en el salón de plenos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo