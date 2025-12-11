Hasta 218 picaduras de mosquito tigre en Moaña y avisos incluso en diciembre

La comisión de seguimiento del mosquito tigre celebró su última reunión del año constatándose una expansión en Galicia de esta especie invasora. Moaña sigue siendo el municipio que concentra la mayor parte de los avisos formulados a través de la aplicación Mosquito Alert. De hecho, hasta seis ejemplares sospechosos de pertenecer a esta especie fueron localizados en Tirán y en la zona alta de Moaña en el mes de noviembre, siendo el último el día 21. En el actual mes de diciembre se notificó un caso el martes 9 con una validación considerada como «probable». Y es que las temperaturas nocturnas están siendo demasiado altas para esta época del año lo que contribuye a que todavía aparezcan estos insectos en O Morrazo.

En la comisión de seguimiento participó la concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela. Se confirmó que hay 12 concellos con presencia de mosquito tigre. Cangas y Bueu se unen a Moaña en este problema junto a Vigo, Redondela, Vilaboa, Nigrán, Gondomar, Mos, Tui, Salvaterra y Ponteareas. Otros concellos podrían sumarse a la lista, como Sanxenxo, pues está pendiente de confirmarse si los avistamientos son o no de esta especie.

En la aplicación se registraron 198 notificaciones de este insecto cuya picadura es muy dolorosa, solo en Moaña en lo que va de año 2025. Se suman a otras 37 consideradas como mosquito común y 11 de especie no identificable por las fotos aportadas por los vecinos. Otras 90 pertenecen a especies distintas de mosquito.

En total las picaduras registradas este año en Moaña ascienden a 218, con picos en el centro de salud de la villa a finales de verano, sin que se registrasen casos graves.

Hay que recordar que fue Moaña precisamente la primera localidad gallega en la que se avistó al mosquito tigre, en agosto de 2023.

En la reunión los representantes de los concellos y los expertos entomólogos acordaron mantener la vigilancia con trampas a lo largo del invierno. Chapela explica que en Moaña hay en estos momentos operativas dos trampas. La previsión de los expertos es de expansión de esta especie a lo largo del año 2026, que parece que ya ha llegado al sur de Galicia para quedarse. Apuntan a lo que ocurre también en el norte de Portugal, con este mosquito invasor en fase expansiva.

La alerta en los primeros instantes de la llegada de esta especie a Galicia se debió sobre todo a que es un transmisor de enfermedades como los virus del dengue, el chikungunya o el zika, aunque no se llegó a encontrar hasta la fecha a ningún ejemplar con estos virus.

El Concello moañés en colaboración con vecinos y colectivos puso en marcha una campaña de cría de murciélagos como depredadores naturales de estos insectos que en 2026 debería dar sus primeros frutos.