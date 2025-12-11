Moaña pasa toda la tarde sin médicos al juntarse vacantes, una guardia y la huelga

Los problemas para cubrir las bajas de médicos de cabecera en el turno de tarde en Moaña, unidos a la segunda de las cuatro jornadas de huelga que los facultativos de todo el país comenzaron el lunes, dejaron ayer al municipio sin ningún médico desde las 15.00 horas. Al estar el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas desde hace cinco años y medio, la villa moañesa se quedó sin atención sanitaria presencial en la propia localidad entre las 15.00 horas de ayer y las 8.00 horas de esta mañana.

De las cinco plazas asignadas para el turno de tarde en la Casa do Mar de Moaña, una no se llegó a cubrir nunca desde su convocatoria hace tres años. Otra permanece vacante desde hace un año, tras marcharse el facultativo en un concurso de traslados, y todavía no se ha cubierto. A esto se suma que un médico se encuentra de vacaciones y otro tiene un contrato deslizante y ayer le correspondía reforzar el turno de mañana. La última de las ausencias se debió a que el facultativo que tenía que prestar servicio en la tarde de ayer había realizado una de las guardias que le corresponden la jornada anterior en las urgencias de Cangas, por lo que no podía incorporarse a su turno ordinario.

El periodo de huelga impide además al Sergas adoptar medidas extraordinarias, como la prolongación de la jornada de alguno de los profesionales del turno de mañana, «como se hace cuando ocurren circunstancias sobrevenidas como la de ayer», señalan desde los responsables del área sanitaria de Vigo. Apuntan que la normativa en caso de huelga «es muy estricta» y que una prolongación de jornada no está permitida al considerar que se estaría vulnerando el derecho de huelga.

Los pacientes que ayer acudieron con alguna urgencia al centro de salud de Moaña tuvieron que trasladarse directamente al PAC de Cangas tras ser informados en el mostrador administrativo. Ya deben acudir a Cangas habitualmente los fines de semana y noches desde 2020. El Sergas aseguró que esta misma tarde volvería a haber atención en turno vespertino.

Los problemas de falta de personal en las consultas de tarde constituyen una queja constante en las concentraciones semanales que lidera la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), y que tienen como demanda principal el regreso de las urgencias a Moaña. Ayer, los pacientes con médico asignado en turno de tarde que solicitaban una cita de atención primaria en la localidad se encontraban con los primeros huecos disponibles el lunes 22 de diciembre, con una espera de 12 días.

En cuanto al seguimiento de la huelga, está siendo muy reducido en O Morrazo, con solo un profesional secundando el pasado lunes un paro convocado en rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Manifestación el domingo tras cuatro años de protestas

La sanidad volverá a ser el caballo de batalla político este domingo, 14 de diciembre, en Moaña. La Mesa da Sanidade convocó una manifestación coincidiendo con los cuatro años de concentraciones semanales por las urgencias. Será la 214 protesta consecutiva.La alcaldesa llamó el domingo a los asistentes a acudir de color blanco. La salida será a las 11.00 horas desde el Portal do Almacén y bajará por Ramón Cabanillas. Pasará por el centro de salud en construcción en el ámbito de Sisalde y finalizará ante la Casa do Mar en donde será la lectura del manifiesto.