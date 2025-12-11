Lucía Solla Sobral presenta «Comerás flores» en Bueu y mañana estará en Cangas

La escritora marinense Lucía Solla Sobral estuvo ayer en Bueu para presentar su primera novela, «Comerás flores», uno de los fenómenos literarios del año en España y que ya va por su octava edición en Libros del Asteroide. El acto organizado por la Librería Miranda finalmente se trasladó al auditorio del Centro Social do Mar, con la asistencia de más de un centenar de personas y Lucía Solla estuvo acompañada de Sabela Fraga Costa. Y entre los presentes estaban los dueños Bar O Farol, un local situado en Banda do Río y que la autora cita en un momento de la novela.

Las presentaciones en O Morrazo seguirán mañana en Cangas, en el local Pitanga Café & Flor (en la esquina entre la Rúa do Sol y la Rúa do Lirio). Será a las 19:30 horas en un acto organizado por el Ateneo Areas Gordas.