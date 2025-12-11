El INE corrige y sube a 26.711 el padrón de habitantes en el municipio cangués

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comunicó al Concello de Cangas los últimos datos de su padrón de habitantes con la cifra que elevará al Gobierno y que en esta ocasión mejora con respecto a la remitida en abril, con 35 habitantes más. La población de Cangas es de 26.711 personas cuando en el primer trimestre del año, y antes del análisis de las alegaciones, la comunicación remitida al Concello la fijaba en 26.676.

El INE también le traslada un fichero con la resolución de las alegaciones estimadas y desestimadas en este sentido, de conformidad con lo establecido en la Resolución del 20 de julio de 2018 y la descripción de las claves utlizadas. Con esta cifra ya no caben recursos. Habrá que esperar a que sea aprobada por el Gobierno y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sólo en ese momento, el Concello podrá interponer el pertinente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación.

Con la primera cifra remitida en el primer trimestre del año y respecto al año pasado, el concello de Cangas perdía 38 habitantes y 93 con respecto a los datos de 2023. Hasta 2021, el padrón iba en aumento y de hecho la cifra ese año se había incrementado en 126 personas.