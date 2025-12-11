Marita de la Figuera viene a Cangas a publicar su libro: «De La Habana ha venido un barco...» Llegó el martes a la villa desde Madrid, tras un «palizón» de tren para afrontar este evento, que quiere ser memoria de los que un día emigraron a Cuba y canalizaron fondos a Galicia para construir escuelas. Asegura la escritora, jubilada ya de su cátedra de Lengua y Literatura, doctorada en Filosofía por la Universidad Complutense, que se encontró con la idea en un viaje que realizó el precioso pueblo de Redes (Ares), a donde la herencia de una «terruña» le llevó. De allí era su familia, aunque su madre era una de esas mujeres que nació ya en la emigración, en La Habana. En Redes conoció a Ernesto López y también a A Tenencia. Escuela da Agrupación Instructiva Redes-Caamouco, una agrupación instructiva constituida en La Haba en 1911. Es en ese momento cuando comienza a preguntar. Dice que observa que nadie sabe nada de esas escuelas, «la gente se había juramentado para no hablar de ellas. Comenta que se contabilizan 295 escuelas en Galicia y que hubo dos fuentes de provisión de fondos: las personas altruistas y a través de sociedades.

El libro de Marita de la Figuera «De La Habana ha venido un barco...» , que lo edita Belagua, comienza con uno de sus amores: los poemas gallegos de Lorca. Nos comenta que tiene en su haber varias conferencias sobre esta cuestión y que el libro, aún no siendo ella gallega, tiene acento gallego.

Su relación con Galicia le viene de familia, pero no así su vinculación con Cangas, donde veranea desde el año 2007. «Me gustó el piso, desde donde se ven las Islas Cíes, y me quedé. No hay más», manifiesta esta escritora que no tiene la esclavitud de estar pendiente de qué es lo que va a escribir después de este libro. «Yo no soy escritora. Tengo el don de escribir y lo pongo al servicio de cuando tengo algo que contar». Sincera, cercana y elocuente, comenta que le costó poner en ficción la historia real que quería contar.

La sinopsis de un libro, que en opinión de la autora, es de lectura rápida, cuenta que la novela se desarrolla en Galicia a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando su protagonista, Moucho, sin un trozo de pan que llevarse a la boca embarca rumbo a América junto a otros infortunados muchachos. «Tras huir de los campos de azúcar, a punto de peder la vida, el destino le sonreirá con la protección de los emigrantes gallegos Alfredo y Luciano López. Accederá a la educación y participará en la labor filantrópica de la agrupaciones de instrucción de Galicia.

La presentación de tendrá lugar hoy, a las 19.30 horas, en el salón de plenos de Cangas. Ahí estará Marita de la Figuera para hablar de su libro y para firmar los ejemplares.