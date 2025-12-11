Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acoso Sexual Diputación de LugoMuere Robe IniestaAlquileres desorbitados VigoHuelga médicaCampeona pesca submarinaSamurái viguésCelta-Bolonia
instagramlinkedin

Fotos de paisajes de Álvaro Lamas en Cangas

El fotógrafo mugardés Álvaro Lamas, conocido por su pasión por el paisaje y su proyecto Lost in Woodlands Photography, expone en Cangas «Capturando a natureza». La exposición puede verse hasta el 12 de enero en la Casa de Cultura. La inauguración es este viernes 12, a las 19:00 horas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 08:30 a 21:00 y sábados, de 10:00 a 13:00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents