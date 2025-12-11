Festival de Navidad con música tradicional en Domaio
La Asociación Cultural e Folclórica Charavisas de Domaio organiza, junto a Riscadeira de Adomaina, un festival de música tradicional por Navidad este sábado, 13 de diciembre. El evento promete sorpresas y una visión de la tradición de la parroquia en estas fechas. Será en el centro cultural Rosalía de Castro a las 18.00 horas.
