Cuatro aprehensiones de droga en Bueu en menos de 24 horas
En uno de los casos se detuvo a una persona que portaba hachís y cocaína
La Policía de Local de Bueu ha puesto en marcha una serie de controles de seguridad ciudadana contra el menudeo y venta de sustancias estupefacientes. En apenas 24 horas ese dispositivo significó cuatro intervenciones con la aprehensión de diversas cantidades de sustancias estupefacientes. Tres de las actuaciones se dirimirán por vía administrativa porque la cantidad incautada no es constitutiva de delito, mientras que la cuarta derivará en diligencias judiciales.
Esta detención se realizó ayer por la mañana en un control que sirvió para interceptar a un vecino que portaba 70 gramos de hachís, además de una cantidad adicional de cocaína. En este caso se trata de cuantías que pueden significar un delito, por lo que se tramitarán las correspondientes diligencias ante losjuzgados de Marín.
Operativo intensificado
La jefatura de la Policía Local de Bueu explica que estos controles forman parte de un «operativo intensificado» para combatir el menudeo de droga y garantizar la seguridad de la población. «Las actuaciones continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de reforzar la prevención y reducir la circulación de sustancias ilegales en el municipio», argumentan desde la Policía Local.
