Concierto de Exeria y Sara Gimeno en The Trooper

El pub The Trooper de Cangas acoge este sábado la actuación del grupo Exeria, junto a Sara Gimeno, a las 22:00. Será en formato acústico y una noche muy especial. Exeria ofrecerá rock donde transmutan el género de sus temas en country, pop o folk sin perder su esencia. Sara Gimeno, que ganó el premio Xuventude Crea, transita entre el soul, RnB, bolero y salsa.