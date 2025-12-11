Concierto de Exeria y Sara Gimeno en The Trooper
REDACCIÓN
Lugar
El pub The Trooper de Cangas acoge este sábado la actuación del grupo Exeria, junto a Sara Gimeno, a las 22:00. Será en formato acústico y una noche muy especial. Exeria ofrecerá rock donde transmutan el género de sus temas en country, pop o folk sin perder su esencia. Sara Gimeno, que ganó el premio Xuventude Crea, transita entre el soul, RnB, bolero y salsa.
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- Amplio operativo en los muelles de Aldán, Beluso y Bueu para buscar marisco ilegal
- Rescatan a un motorista herido tras sufrir una caída de diez metros mientras practicaba trial en el monte Paralaia
- La tormenta deja 300 casas sin luz en Cangas, derriba muros y anega calles
- Cunchido abre la temporada de furanchos en Cangas
- Lola Bon, la voz canguesa de Jarcha que amenizó la Transición con «Libertad sin ira»
- La carretera que abrió O Morrazo