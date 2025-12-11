Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Exeria y Sara Gimeno en The Trooper

REDACCIÓN

Lugar

El pub The Trooper de Cangas acoge este sábado la actuación del grupo Exeria, junto a Sara Gimeno, a las 22:00. Será en formato acústico y una noche muy especial. Exeria ofrecerá rock donde transmutan el género de sus temas en country, pop o folk sin perder su esencia. Sara Gimeno, que ganó el premio Xuventude Crea, transita entre el soul, RnB, bolero y salsa.

