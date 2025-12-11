El Concello ya había multado por ruidos a la discoteca que actúa como ‘after hours’

El Concello de Cangas tenía abierto aya un expediente por ruidos a la discoteca de Cangas ubicada en la calle Gondomar y que la semana pasada fue denunciada por los vecinos por incumplimiento de horario, haciendo hincapié en que no solo estaba abierta de noche o de madrugada, sino también al mediodía, convirtiéndose en un after hours. Y no solo tenía abierto un expediente, como señala el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias, sino que se le había puesto ya una sanción económica que no pagó de forma voluntaria, sino que se tramitó por vía ejecutiva. El Concello de Cangas también solicitó a la propiedad de la discoteca que presentara un nuevo certificado acústico.

En relación a los videos que presentaron los vecinos de clientes que entraban en la discoteca después de aporrear la puerta trasera con puños y fuertes patadas, el edil Antón Iglesias manifiesta que en el único informe de la Policía Local sobre el caso se manifiesta que, efectivamente, los vecinos denunciaron que la discoteca continuaba abierta y hasta la misma se desplazó una patrulla, que llamó a la puerta trasera y después de un tiempo salió una persona que le comunicó que el local se encontraba cerrado.

Ahora, el Concello de Cangas tiene pensando abrir otro expediente la discoteca de la calle Gondomar por incumplimiento de horario y se requerirá otro informe a la Policía Local, con el fin de saber si el local es susceptible de cierre temporal.

El gobierno local hace mucho hincapié en que los locales nocturnos cumplan el horario de cierre, con el fin de hacer compatible la movida nocturna con el descanso. Para ello es fundamental controlar el horario de cierre y el ruido que sale de estos locales de ocio nocturno. Los vecinos denuncian relajación de las fuerzas de orden en este aspecto y no quieren que se vuelvan a épocas pretéritas, donde cada fin de semana se presentaban numerosas denuncias. El gobierno local afirma que por parte de la Policía Local se realizarán más controles de horarios y que las denuncias por ruido están siendo examinadas por una empresa que el Concello tiene contratada para determinar si el volumen de la música está dentro o fuera de los estándares permitidos. De cara a las próximas fechas de Navidad se vigilarán también los aforos de los establecimientos. Se quiere evitar disgustos.