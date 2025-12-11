El Concello cita a los dueños de nichos del cementerio de Darbo para municipalizarlo

Sábado 13 de diciembre a las 12.00 del mediodía en el salón de plenos de Cangas. Es la cita fijada por el gobierno tripartito para reunirse con los propietarios de nichos en el cementerio privado de Darbo con el objetivo de tratar su posible «municipalización», un plan que abandera un importante grupo de vecinos y que comparten desde el Ejecutivo cangués, aunque pone una condición irrenunciable: «que todos acepten a proposta, porque non vamos a admitir que se sumen uns e outros non, beneficiándose igual da situación», advierte el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), que presidirá la reunión y anima a asistir a todos los implicados para intentar «resolver dunha vez por todas» este asunto.

La municipalización del camposanto permitiría al Concello de Cangas hacerse cargo del mantenimiento y otros gastos que no puede acometer en una propiedad privada. A cambio, los titulares de los 1.708 nichos deberán renunciar a su propiedad y aceptar una concesión municipal por 99 años, susceptible de ser prorrogada por otros tantos. Una condición que algunos de ellos ya han adelantado que están dispuestos a asumir, pero que no convence a todos. En la reunión se concretarán tales condiciones y las sugerencias o propuestas que puedan aportar ambas partes. «Só se todo o mundo está pola labor e ninguén queda fóra, desde o Concello daremos pasos para concretala», apostilla el edil nacionalista.

La idea de municipalizar la parte nueva del camposanto y gestionarla en un mismo conjunto no es novedosa. Ya tenía el visto bueno de la junta de gobierno en 2022 y quedó paralizada, sin concretarse bien los motivos. No obstante, los contactos entre el Concello y los dueños se mantuvieron, y en agosto varios de ellos mantuvieron un encuentro con la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez (PSOE), para abordarlo. Aseguraron que la empresa que construyó los nichos no tiene inconveniente en abrir este proceso y que la mayoría de los propietarios apuestan también por esta vía.

El siguiente paso sería que la empresa –el cementerio fue construido en 1990 por Canycos S.L.– ceda los terrenos al Concello de Cangas, y luego lo hagan también los dueños de los nichos, que se convertirían en concesionarios y podrían transmitirlos en herencia, pero no venderlos. Además, si la iniciativa prospera, podrían desentenderse de las tareas de gestión y mantenimiento, con el consiguiente ahorro de costes, incide el concejal Antón Iglesias.